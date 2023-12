Foschi: “Napoli, rinnovo Osimhen e caso Lindstrom. Dico la mia. Ora Mazzarri…”

Il Napoli ha cambiato guida tecnica, affidando il ruolo di allenatore a Walter Mazzari dopo l'esonero di Rudi Garcia . Con il ritorno in terra partenopea dell'ex Cagliari e Torino tra le altre, i risultati in campionato non sono migliorati. Un successo nelle ultime tre per la società del patron Aurelio De Laurentiis , brava comunque a qualificarsi per gli ottavi di finale della Champions League battendo il Braga 2-0 . Di questo, dell'atteso rinnovo di Osimhen e tanto altro, ha parlato l'ex direttore sportivo del Palermo , Rino Foschi in diretta a Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport . Di seguito, le sue parole:

"Il rinnovo di Osimhen è fondamentale, vale tantissimo per il Napoli. Tutto l'ambiente ci teneva e questo rafforzerà la posizione di mercato degli azzurri. Ormai credevo che la situazione fosse compromessa dopo tanti rimandi e rinvii, credevo che il rinnovo fosse una fantasia. E invece ci siamo, la situazione sembra essere in dirittura d'arrivo. Poi molto dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate e dinanzi a certe cifre dubito che comunque questo nuovo accordo terrà botta fino in fondo. Il Napoli ha una forza ancora da dover esprimere, ma resta una grandissima squadra. Ha cambiato allenatore e ora sta cercando di risalire la china. Le difficoltà non vanno trovare dove non esistono, questa squadra ha ancora tutto per riportarsi in alto. Il Napoli ha avuto un calendario difficile, ma non può essere un alibi. Il collettivo è importante e il resto non conta nulla, bisogna avere fiducia nel gruppo che ha vinto lo Scudetto lo scorso anno. Caso Lindstrom e mercato sbagliato? Quando si cambia allenatore può succedere di tutto. Aspettiamo ad aprire un caso vero e proprio, il Napoli ha la possibilità di riparare sul mercato a gennaio e Mazzarri saprà bene come ripristinare la normalità. Il Napoli ha già pagato lo scotto di questa stagione e lo ha pagato Garcia, quindi ora basta poco-poco per far risalire la squadra. Ora Mazzarri valuterà nel dettaglio tutta la rosa, chi non sarà ritenuto utile alla causa verrà salutato e si interverrà sul mercato. Il Napoli è una delle poche squadre in Italia che può fare quello che vuole a gennaio".