Catanzaro, Vivarini: “Ascoli determinato, dovremo affrontarlo con il piglio giusto”

Parola a Vincenzo Vivarini . L'allenatore del Catanzaro - in sede di conferenza stampa - ha commentato la partita che si giocherà sabato alle ore 14.00, tra l' Ascoli di Fabrizio Castori e la compagine calabrese. Di seguito, le parole del mister giallorosso:

"Il nostro è un ottimo momento e, di solito, quando va tutto bene si abbassano attenzioni e voglia, quindi abbiamo lavorato molto sotto questo aspetto, cercando di capire le difficoltà del campionato e il “clima” che troveremo ad Ascoli, dove affronteremo una squadra determinata, dalla grande esperienza per la categoria, che ha tutti gli ingredienti per cercare di non farci fare bella figura. Noi, dunque, dovremo essere bravi ad affrontarla col piglio giusto. Quella bianconera è una piazza che ha parecchie similitudini con Catanzaro, dove si vive di calcio ed i tifosi hanno una passione sfegatata. Ci torno con molto piacere e mi è rimasta nel cuore proprio perché è calda”.