Stellone: “Palermo? Ho la mia idea. I rosa lotteranno fino alla fine per la A”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico ex Palermo: "Parma e Venezia hanno qualcosa in più delle altre. E attenzione al Catanzaro".

Mediagol ⚽️

"Il Cittadella ogni anno si conferma una realtà consolidata della Serie B. La squadra è organizzata, compatta, fisica e ha il vantaggio di giocare in un ambiente che la pone al riparo dalle pressioni che ci sono in altre piazze. Anche il Como è una sorpresa; già con Longo stava andando forte, e ora con Fabregas si è addirittura portato in terza posizione". Lo ha detto Roberto Stellone, intervistato ai microfoni di "TuttoB". Diversi i temi trattati dal tecnico fra le altre ex di Reggina e Palermo: dalle prestazioni offerte dalla squadra di Eugenio Corini, reduce dal 3-3 ottenuto sul campo del Parma, alle favorite per la promozione in Serie A. Ma non solo...

DAL PARMA AL PALERMO -"Parma e Venezia hanno qualcosa in più delle altre. La Cremonese, dopo il cambio di guida tecnica, è in netta ripresa e può contare su un organico molto importante. Mentre il Palermo sta rendendo meno delle aspettative ma lotterà fino alla fine per la Serie A, avendo anche la finestra di mercato da sfruttare. Recentemente un collega ha dichiarato che 'il Palermo non è una grande squadra'? Lo vedo un gradino sotto a Parma, Venezia e Cremonese ma non tagliato fuori dalla corsa per i primi due posti. Fermo restando che nel calcio non sempre vince il blasone o chi spende di più e dispone dei giocatori più importanti… Ci sono tante variabili che devono incastrarsi".

LE ALTRE -"Attenzione al Catanzaro che può essere l’outsider: gioca bene, corre e gode dell’entusiasmo tipico delle neopromosse, un po’ com’è stato per il mio Frosinone che in due anni ha fatto il doppio salto dalla C alla A. Samp e Spezia sono in ripresa, ma è chiaro che da entrambe tutti si aspettassero di più. Evidentemente le scorie della retrocessione e le difficoltà di adattamento a una categoria diversa hanno pesato sul deludente avvio di stagione. Il Bari, invece, ha risentito della beffa dell’anno scorso in cui ha perso la Serie A all’ultimo respiro, ma può rientrare nel gruppo dei playoff. Mentre il Pisa è un po’ discontinuo, alternando buone partite ad altre meno buone. La vittoria in quel di Ascoli dello Spezia è un segnale. Le squadre di D’Angelo sono organizzate e quadrate, per cui credo che lo Spezia, complice qualche correttivo sul mercato, potrà salvarsi".

MERCATO E FUTURO -"Tutti, chi più e chi meno, faranno qualcosa. Certo, è ragionevole attendersi un mercato incisivo da chi ha carenze in organico e/o giocatori che hanno reso meno del previsto, penso a Spezia e Ascoli, piuttosto che a Bari, Pisa e Brescia, mentre le squadre davanti effettueranno solo qualche ritocco. Se sono pronto a tornare in pista? Ho avuto qualche chiacchierata, che però poi non si è concretizzata. Spero di rientrare molto presto, possibilmente prima del mercato in modo tale da intervenire su determinate situazioni...", ha concluso Stellone.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.