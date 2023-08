Pescara, Sebastiani: “Faremo l’impossibile per andare in B. Sannipoli e Kabashi…”

“Abbiamo una rosa attrezzata per disputare un buon campionato e giocarcela nei playoff. Fino a quando resteremo alla guida del Pescara, faremo l’impossibile per tornare in B anche se è difficile dire quando. Perché, nel calcio attuale, è difficile mantenere un’ossatura nel corso degli anni. Sannipoli è sotto contratto con il Latina, è giusto che i nerazzurri facciano le loro richieste. Kabashi? Potrebbe fare al caso nostro. Su Brosco c’erano Entella, Avellino e Feralpisalò ma il giocatore ha deciso di rimanere e siamo d’accordo per il prolungamento del contratto che potrebbe essere anche biennale“.