Reggiana-Pescara, Zeman: “Risultato brutto. Nesta? Da mister gli auguro di fare bene”

"Il risultato è brutto e fa male, non mi aspettavo di perdere così ma non c'è nessun campanello d'allarme. La squadra ha cominciato bene, dopo il rigore, che secondo me non c'era, ci siamo disuniti e non siamo più riusciti a mettere in difficoltà gli avversari, pagando a caro prezzo gli errori. Nesta? Non gli ho cambiato la vita, si vedevano già le sue qualità. Da allenatore mi auguro che possa fare bene qui a Reggio, dopo le prime esperienze non positive in panchina".