Palermo, l’assemblea di Hera Hora: Mirri e Di Piazza provano a ricucire. La situazione

“Mirri e Di Piazza provano a ricucire lo strappo, ma quella che sta vivendo il Palermo in queste ore potrebbe essere soltanto una tregua armata“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione in casa rosanero. Tre giorni fa, infatti, sono arrivate le dimissioni dalla carica di vicepresidente dell’imprenditore italo-americano. Tony Di Piazza, che detiene il 40% delle quote, e l’annuncio tramite social dello stesso di voler metter in vendita la propria parte a causa dei diverbi con il suo socio.

Ieri tra le parti c’è stato un incontro, naturalmente in maniera virtuale, nel corso dell’assemblea di Hera Hora, società proprietaria del club di viale del Fante. “La riunione all’interno della società che detiene l’intero pacchetto azionario del club rosanero si è conclusa con un’intesa tra Mirri e Di Piazza, che al momento rimane in società con la quota di minoranza e non intende sottrarsi dai propri impegni per ciò che riguarda i versamenti sul capitale del Palermo“.

La situazione non è delle più serene e le intenzioni di Di Piazza restano quelle manifestate nei giorni scorsi, ovvero quello di cercare un nuovo acquirente per le sue quote, ma adesso rispetto a prima Mirri sta cercando di far ricucire il rapporto. Trovare qualcuno a prendere il 40% non è affatto semplice e dall’altra parte l’attuale presidente rosanero ha il diritto di prelazione, a parità di condizioni, sulle quote di Di Piazza.

“Le parti si aggiorneranno in occasione della prossima riunione del Cda, da convocare entro quindici giorni (e che dovrebbe tenersi già la prossima settimana) con la partecipazione di tutte le componenti societarie, inclusi i rappresentanti dell’azionariato popolare. Sulle basi economiche in vista della prossima stagione, però, dubbi sembrano non essercene. L’impegno è stato preso e il Palermo va avanti per una strada già tracciata, pur dovendo fare i conti con le scintille tra i soci. Ad ogni modo, pur non avendo gradito le esternazioni lanciate da Di Piazza tramite Facebook, Mirri starebbe cercando di mettere da parte i dissapori per scongiurare l’uscita di scena da parte del partner americano“, conclude il quotidiano.