Palermo, oggi l’assemblea dei soci di Hera Hora: Mirri e il diritto di prelazione sulle quote di Di Piazza…

“Dopo un terremoto, arrivano sempre altre scosse di assestamento. Il Palermo, in questo senso, non fa certo eccezione“.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, in vista dell’assemblea dei soci di Hera Hora, in programma nella giornata di oggi. La società proprietaria del Palermo – le cui quote sono così suddivise, 50% Damir, 40% Tony Di Piazza e 10% Dario Mirri a titolo personale – traccerà le nuove linee guida per la prossima stagione in un clima non certamente sereno, dopo le dimissioni rassegnato di recente dell’immobiliarista italo-americano dalla carica di vicepresidente del club rosanero.

Palermo, Mirri-Di Piazza e le ragioni della discordia: i nodi Sagramola e Paparesta, l’esposizione mediatica e i dissapori…

“Al di là di comunicati e dichiarazioni via social, il futuro di Di Piazza all’interno del Palermo appare segnato. Resta da capire chi acquisirà il 40% delle quote che lui stesso ha annunciato di voler vendere. Secondo lo statuto sociale, all’altro socio (Damir o Mirri personalmente) spetta ‘il diritto di prelazione nell’acquisto a parità di prezzo e condizioni’, nel caso in cui dovesse presentarsi un acquirente esterno. Questo diritto è ‘da esercitarsi nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione’“, si legge.

Una situazione certamente in divenire. D’altra parte, l’assemblea di Hera Hora sarà il primo faccia a faccia dopo il recente CdA, mentre una nuova ed ulteriore assemblea dei soci, questa volta della Ssd Palermo, andrà in scena entro i prossimi quindici giorni. Di Piazza, il quale parteciperà all’assemblea, dovrà naturalmente continuare a rispettare l’impegno preso questa estate, ma intanto sul sito ufficiale il suo nome è stato cancellato: “Inevitabile, d’altronde, dopo il terremoto causato“, conclude il quotidiano.