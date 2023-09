Milan-Newcastle, Howe: “Atmosfera ostile. Ottima difesa, su Tonali e obiettivo…”

Ottimo pareggio in trasferta all'esordio contro il Milan per il Newcastle di Eddie Howe . La formazione rossonera nonostante il dominio non è riuscita a segnare. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore degli inglesi. Di seguito le dichiarazioni:

PAREGGIO - "Innanzitutto era importantissimo difendere la porta ma noi non l'abbiamo impostata cos, volevamo spingere il Milan verso la propria porta e non ce l'abbiamo sempre fatta. Abbiamo perso intensità, il Milan ha creato molto e siamo dovuti rimanere sempre a coprire ma l'abbiamo fatto bene. Ci è mancata un po' di fortuna. Questo pareggio non è deludente, ci siamo ritrovati a volte a difendere col corpo. Non potevamo sottostimare nulla da parte loro. Certo per andare avanti in questo torneo dovremo fare meglio, ma non concentriamoci sui lati negativi. Considerate l'atmosfera e l'emozione del'esordio. Miglioreremo e dalla prossima partita vedremo un altro Newcastle".