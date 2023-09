Milan-Newcastle 0-0: Pioli domina Howe, ma i rossoneri non segnano. Pari alla prima di Champions

Delicato incrocio alla prima di Champions League per il Milan di Stefano Pioli che sfida il sorprendente Newcastle United di Howe, vera e propria rivelazione del campionato di Premier League scorso. Il tecnico rossonero dà fiducia all'undici iniziale che perso in modo drastico il derby sabato contro l'Inter, eccezion fatta per Kjaer, Reijnders e Pulisic, rilevati in panchina. Pioli vara il consueto 4-3-3 per la delicata sfida contro gli inglesi, Maignan tra i pali, Calabria e Theo Hernandez esterni bassi, Tomori e Thiaw a formare il tandem di centrali difensivi. Confermato per due terzi il trio di centrocampo: Krunic in cabina di regia, Loftus-Cheek e Pobega intermedi dinamici e muscolari a completare il reparto. Chukwueze sostituisce Pulisic, Leao è l'altro estremo di un tridente che ha in Giroud il suo terminale offensivo.