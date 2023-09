Il Milan all'esordio casalingo in Champions League non va oltre lo 0-0 contro il Newcastle. Diverse le occasioni sprecate dai rossoneri in primis con Leao. Il diavolo nonostante aver gestito il possesso palla non è riuscito a scardinare la difesa avversaria che si è rivelata molto attenta. Questa gara è coincisa con il ritorno di Sandro Tonali a San Siro per la prima volta da avversario. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli. Di seguito le dichiarazioni: