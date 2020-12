Maradona, un’eredità che fa discutere: 50 milioni di dollari fanno litigare la famiglia del Pibe de Oro

50 milioni di dollari che pesano.

Una cifra così non si sente tutti i giorni, specialmente in un periodo di crisi economica come quello attuale. In casa Maradona, tuttavia, sembra che se ne parli anche con toni piuttosto accesi dato che – in seguito alla scomparsa del Pibe de Oro – la famiglia dell’ex calciatore argentino sta discutendo proprio per la contesa di tale somma di denaro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da As, i quasi 41,4 milioni di euro sarebbero divisi tra proprietà immobiliari, gioielli e automobili, oltre ad un gigantesco autoblindato anfibio che attualmente si trova in Bielorussia.

Regalato a Maradona dal patron della Dinamo Brest, il veicolo – per essere assegnato alla custodia della famiglia – dovrà necessariamente essere trasportato fino all’Argentina. Tale spostamento ha un costo complessivo di 60 mila euro e, non dovesse essere pagato tale esborso, l’anfibio potrebbe rimanere in Bielorussia senza avere un effettivo proprietario. Altra problematica è l’assegnazione burocratica del veicolo stesso, rivendicato così come l’intera paternità dai cinque figli riconosciuti e da altri sei giovani.

