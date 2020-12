Maradona, Diego jr a cuore aperto: “Sto male, non posso accettare la morte di mio padre. Quei messaggi dopo il suo ricovero…”

Diego Armando Maradona Jr a cuore aperto.

E’ un vuoto incolmabile quello lasciato dalla leggenda argentina Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso mercoledì presso la sua casa a Buenos Aires. Mentre in tutto il mondo continuano gli omaggi per ricordare il numero 10, c’è chi ancora non riesce a darsi pace per la scomparsa. E’ il caso di Diego Armando Maradona Jr, figlio del Pibe de Oro e di Cristiana Sinagra, che nel corso di una intervista a Marca ripercorre i complicati momenti vissuti dopo la scomparsa di suo padre.

“Non posso accettarlo. Aveva ancora molti anni per divertirsi con la sua famiglia. È qualcosa che non so se accetterò mai. Perderlo così giovane. Sto male, ho problemi a dormire. Ho dimenticato cosa significa fare una pausa. Chiudo gli occhi e la mia testa non si disconnette. Non poter raggiungerlo in Argentina è stato l’aspetto più doloroso. Non ho mai pensato al peggio. Sapevamo tutti come stava, ma abbiamo sempre cercato di sollevarlo. Avevo paura, ma per paura naturale della morte, che è qualcosa di brutto”.

Diego Armando Maradona jr ha poi ripercorso il drammatico giorno della scomparsa di suo padre: “Purtroppo è stato ricoverato in ospedale. Cominciarono ad arrivare messaggi e subito iniziai a chiamare a Buenos Aires. Ho chiamato e chiamato finché mi hanno detto cosa è successo. E’ stato un forte dolore personale, cerco di isolarmi e a volte provo a guardare un po’ di televisione“.

Chiosa finale sull’eredità: “Voglio avere la libertà di scegliere come piangere mio padre. E credo che silenzio e poche parole siano il miglior rimedio ora. Abbiamo sempre avuto una relazione molto aperta e sana. Non ho mai litigato con mio padre”.