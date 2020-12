FOTO Miccoli, l’ex Palermo si tatua il volto di Maradona: “Resterai per sempre con me”

E’ cresciuto nel mito di Diego Armando Maradona.

Stiamo parlando di Fabrizio Miccoli. Dopo la morte del campione argentino, l’ex capitano del Palermo ha deciso di raccontare la sua passione per El Pibe del Oro. “Non sono napoletano ma amo Maradona quanto i napoletani. Ho comprato il suo orecchino, mio figlio si chiama Diego, ho un tatuaggio… Avrei voluto restituirgli quello che era già suo (l’orecchino, ndr) e con l’occasione vederlo e scambiare due chiacchiere con lui, una foto. Era questo il senso dell’acquisto dell’orecchino. Purtroppo non ci sono riuscito. Non ho mai messo quell’orecchino, è in cassaforte. Lui era contento che lo avevo io. Oltre alla scritta Diego Maradona, domani farò un altro tatuaggio: la sua immagine. Devo tatuato sul mio corpo”, ha dichiarato di recente l’ex numero 10 del Palermo.

Una promessa che Miccoli ha mantenuto. “E ora… resterai per sempre con me”, ha scritto il “Romario del Salento” su Instagram, mostrando il tatuaggio con il volto di Maradona. Di seguito, il post in questione.