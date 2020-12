Maradona, nuova indiscrezione sulla morte del Pibe de Oro: sarebbe stato ucciso da un cocktail di psicofarmaci

Nuove ombre sulla morte di Diego Armando Maradona.

Dopo giorni di rumors in cui si si sono susseguite varie ipotesi relative alle motivazioni che avrebbero potuto causare la morte di Diego Armando Maradona, una nuova clamorosa indiscrezione si fa largo gettando nuove ombre sulla scomparsa del numero 10. Secondo la “Repubblica”, infatti, ad avere ucciso la leggenda argentina sarebbe stato un cocktail di psicofarmaci. Nella fattispecie si tratterebbe di sei sostanze assunte contemporaneamente e difficilmente sopportabili per un nuovo dalle molteplici patologie come Maradona.

La Procura di San Isidro, nei giorni scorsi, aveva già ordinato di indagare sul medico personale per una possibile implicazione nella sua morte. La polizia federale argentina ha perquisito la casa e la clinica della psichiatra di Diego Armando Maradona, Agustina Cosachov e di Leopoldo Luque, medico personale di Diego Maradona. In fase di esame anche le cartelle cliniche, sequestrate alcuni giorni dopo la morte dell’ex Napoli.