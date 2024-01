Benfica, sarà addio con Di Maria: il Fideo vuole tornare al Rosario

Angel Di Maria è pronto a salutare l'Europa per tornare in patria. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo questa mattina, l'esterno del Benfica ha manifestato la volontà di tornare al Rosario, club nel quale è cresciuto, quando scadrà il suo contratto con le Aquile al termine di questa. Il Benfica, con il presidente Manuel Rui Costa in prima fila, vorrebbe rinnovare il contratto del Fideo per un'altra stagione, ma l'ex PSG difficilmente cambierà idea.