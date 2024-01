Calciomercato Palermo, futuro Valente: Sudtirol e tre big di Lega Pro, la situazione

Nicola Valente, tra i protagonisti della promozione in B con Baldini, potrebbe lasciare il Palermo in questa finestra di mercato

Mediagol ⚽️

Jolly poliedrico sulla corsia di destra. Quinto a tutta fascia in un 3-5-2, ala classica da 4-4-2, attaccante esterno, efficiente in entrambe le fasi, in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Nicola Valente ha giostrato sulla sua corsia di pertinenza in quasi tutti i ruoli durante il suo trascorso con il Palermo FC, adattandosi in alcuni scorci di match anche da laterale basso e all'occorrenza mezzala destra. Mattatore assoluto, con sette gol ed undici assist tra regular season e playoff nell'anno della promozione dei rosa di Baldini dalla Lega Pro alla B, protagonista con Corini alla guida anche nel suo primo campionato cadetto, con trentadue presenze, tre gol e sei assist vincenti. Spazio ed impiego che si è drasticamente ridotto in questa stagione per l'ex Carrarese, dieci le presenze nel girone d'andata, quasi tutte da subentrato, con appena 271 minuti sul terreno di gioco in cui comunque è riuscito con tre rifiniture vincenti a mandare in gol i suoi compagni.

Gamba, capacità propulsiva e moto perpetuo, esterno d'attacco completo con lodevole propensione al ripiegamento ed al pressing alto. Crossatore per eccellenza e professionista irreprensibile, legame profondo con ambiente e piazza palermitana e atteggiamento sempre e comunque costruttivo, anteponendo gli interessi e gli obiettivi collettivi a quelli di matrice meramente individuale. L'arrivo di big nel ruolo come Insigne e Di Francesco, la permanenza in rosa di Francesco Di Mariano, le numerose panchine ed il contratto in scadenza il prossimo giugno. Apprezzato ma non certo in cima alle gerarchie tecniche di Corini, Valente è senza dubbio ritenuto da management ed area tecnica del club di viale del Fante tra gli elementi sacrificabili in questa sessione invernale di calciomercato. Palermo che punta ad innestare in organico un altro attaccante esterno per potenziare cifra tecnica e gamma di opzioni in seno al tridente offensivo, desideroso altresì di liberare uno slot nella lista over al momento satura con diciotto calciatori tesserati. Le probabilità che il numero trenta cambi maglia in questa finestra di gennaio sono obiettivamente piuttosto alte.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il profilo di Valente piace al SudTirol in Serie B e fa gola a diverse big che puntano decisamente al salto di categoria in Lega Pro. Sondaggi effettivi da parte di Cesena, Avellino e Triestina, il duttile e performante laterale di Zevio ha certamente voglia di giocare con più continuità, ma lascerebbe il club rosanero soltanto in presenza di un progetto tecnico e di una prospettiva contrattuale congrua al suo valore ed alle sue legittime ambizioni professionali. In caso contrario, nonostante la prospettiva di un contratto in scadenza tra circa un semestre, non disdegnerebbe l'ipotesi di un'eventuale permanenza in rosa, pronto a spendersi con dedizione, professionalità e massimo impegno per contribuire alle sorti della compagine di Corini e magari provare a ritagliarsi maggiore spazio nel girone di ritorno. La sensazione è che il profilo del classe 1991 non sia più prioritario nel progetto tecnico del Palermo 2023-2024 e Valente sia ad oggi, al pari di Mateju, Buttaro, Mateju e Marconi, tra gli elementi maggiormente indiziati in chiave cessioni. Tuttavia, gli scenari, tra dinamiche di campo e contingenze di mercato, possono sempre riservare sorprese e mutare nel giro di un'inezia. Situazione indirizzata ed in continua evoluzione, i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per delineare il futuro dell'ex Carrarese.

Seguiranno aggiornamenti...

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.