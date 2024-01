Novellino: “Parma capolista un po’ lezioso e fortunato. Il Palermo…”

Le parole del tecnico Walter Novellino sull'andamento del campionato di Serie B 2023/2024.

⚽️

Lunga intervista ai microfoni de "La Nuova Venezia", per mister Walter Novellino soffermatosi sul campionato di Serie B pronto a riprendere il prossimo week-end. "Chi mi piace? Mi creda, e non perché lì ho assaporato uno dei trionfi più belli della mia carriera, il Venezia. Costruito con il giusto mix tra agonismo, forza e tecnica. Giocano insieme da due anni, sono compatti e mi piacciono molto. Il Parma capolista è un po’ più lezioso e fortunato, poi ci metto il Palermo".

Che girone di ritorno si aspetta? «Credo che la preparazione sarà fondamentale, più attenta al risultato, finalizzata a subire pochi gol e a farne uno in più. Ci sono società che hanno speso tantissimo, e le abbiamo già citate, e inoltre un’altra che tengo in considerazione è il Cosenza, guidato da un bravissimo allenatore (Caserta, ndr ), anche se è in discussione per gli ultimi risultati».

Tornando al Venezia, la proprietà americana la convince nella sua strategia? «Sì, molto. Lavora con l’algoritmo, non dice mai una parola, ha investito e sa cosa significhi investimento, e non manda via i giocatori migliori per tenerli. I risultati ci sono».

In un torneo così equilibrato spicca il quarto posto del Cittadella. Che ne pensa? «Dietro a questi exploit c’è una società forte, in cui lavora un grande direttore (Marchetti), che capisce di calcio. Faccio un esempio: Pandolfi, l’attaccante, lo avevo alla Juve Stabia e mi è stato chiesto un parere su di lui. Ho risposto: prendetelo subito, però dovete farlo sentire importante. E loro: Walter, questo non è un problema, da noi sono tutti giocatori importanti. Mi hanno ascoltato, e sta facendo bene».

Un club che rappresenta una realtà di 20.000 abitanti e che, tranne un anno, ha sempre militato nella cadetteria nel nuovo millennio… «Appunto. E bisogna fare i complimenti a Gorini, che era il secondo di Venturato. Ha fatto un copia-e-incolla alla grande, dimostrando di essere un ottimo mister».

Secondo lei, il Citta può centrare i playoff? «Non c’è neanche da discutere. Come gioca, come tiene il campo, la sua organizzazione è esemplare».

E il Como, che secondo è alla pari del Venezia? «Mi è dispiaciuto il modo in cui hanno esonerato Moreno Longo. Per carità, Fabregas è bravo, non metto in dubbio quanto sta facendo, forse vince un po’ di più del predecessore, e comunque gli indonesiani non sono improvvisatori».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.