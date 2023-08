Trento, vittoria nell’amichevole di lusso contro il Milan: Tedino supera Pioli

Il Trento supera il Milan nel test amichevole disputato al Centro Sportivo di Milanello: in rete il croato Sipos

Dopo l'1-3 contro il Cittadella e la sconfitta contro il Palermo, i gialloblu si rendono protagonisti in un amichevole di lusso.A decidere il match è Leon Sipos, centrocampista croato classe 2000 ex Catania e Fidelis Andria, in gol poco dopo la mezz'ora del secondo tempo.