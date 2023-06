Lecco, il Sindaco tuona: “Inammissibile riammettere chi ha perso tutte le partite”

E' altissima la tensione in casa Lecco, viste le bagarre degli ultimi giorni. Il club lombardo ha conquistato la prima storica promozione in Serie B in cinquant'anni, ma a causa del proprio impianto potrebbe ritrovarsi nell'inferno dei dilettanti. Il termine per l'iscrizione in B e Serie C è scaduto, i nerazzurri non hanno formalizzato in tempo la disponibilità dell'Euganeo di Padova come stadio provvisorio. Intanto il Brescia, retrocesso in C quest'anno dopo i playout, spera nella riammissione. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco del Comune di Lecco, Mauro Gattinoni. Di seguito le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: