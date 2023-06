Fiorentina, Cosmi difende Italiano: “Va rispettato, quando ha battuto l’Inter…”

La Fiorentina non è riuscita a vincere la Conference League per dettagli, in finale contro il West Ham, decisamente più concreto e fortunato rispetto alla squadra toscana, condannata a chiudere la stagione con zero trofei dopo l'altro ko in Coppa Italia, passata in mano ancora una volta dell'Inter di Simone Inzaghi. Negli ultimi giorni, in seguito a questa doppia delusione, non sono mancate le critiche per Vincenzo Italiano, tecnico dei viola. Polemiche sulle quali - ai microfoni di TMW - si è espresso l'ex allenatore di Palermo, Trapani e Perugia tra le altre, Serse Cosmi. Di seguito, le sue parole: