Fiorentina-West Ham, Italiano: “Ci condannano un rigore dubbio e un gol evitabile”

"Non ci aspettavamo di perdere la finale in questo modo. Perdiamo due finali e mi dispiace. È una sensazione che non avrei voluto vivere. Abbiamo perso due finali giocate veramente bene. È un peccato. stasera non pensavo potesse finire in questo modo. Abbiamo giocato e abbiamo avuto occasioni. Il rigore poteva ammazzarci, invece abbiamo reagito. Poi purtroppo non andiamo ai supplementari. Mi dispiace. Ho visto i ragazzi davvero distrutti. Abbiamo messo in campo gli undici che potevano darci equilibrio. Abbiamo concesso davvero poco. Abbiamo avuto il pallino del gioco ma abbiamo fatto errori evitabili: un rigore dubbio e un gol evitabilissimo ci condannano. Anche oggi abbiamo giocato da squadra vera. Futuro? Ci si vedrà e si parlerà del futuro. Finita la stagione ci si incontra e ci si parla. È una cosa normale. Nessun problema"