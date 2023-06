Fiorentina-West Ham 1-2, Bonaventura illude Italiano: la riprende Bowen al 90′

La ripresa comincia in salita per la compagine di Italiano. Al minuto 63, alla prima incursione in area viola, il West Ham si procura un calcio di rigore con Bowen. Dopo un consulto al VAR, il direttore di gara concede il penalty agli hammers per un tocco di mano di Biraghi. Dagli undici metri si presenta Benrahma che spiazza Terracciano e porta avanti i suoi. Il vantaggio inglese dura solo cinque minuti. Azione avvolgente della Fiorentina, Bonaventura riceve in area e scarica in porta un sinistro chirurgico che non lascia scampo ad Areola. La viola continua a spingere e sfiora il pari poco dopo con Mandragora, che dall'altezza del dischetto non riesce a inquadrare la porta divorandosi il vantaggio. Gli inglesi tornano a rendersi pericolosi al minuto 81: colpo di testa di Soucek sugli sviluppi di calcio d'angolo, il portiere ex Empoli si allunga e devia in corner. Proprio nel momento migliore della Fiorentina arriva la beffa per Cabral e compagni. Allo scoccare del novantesimo Paqueta imbuca per Bowen che brucia Igor e nell'uno contro uno batte Terracciano.