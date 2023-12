Vicenza, scelto il sostituto di Diana: c’è l’accordo con l’ex Feralpisalò Vecchi

Momento di grande caos per il Vicenza. La società del patron Rosso, non sta rispettando le aspettative di inizio stagione. La formazione biancorossa, alla vigilia, era stata inserita tra le favorite per la vittoria del proprio girone. Campagna trasferimenti notevole per la Serie C e l'arrivo di un tecnico esperto e vincente, nonostante la giovane età, come Aimo Diana avevano alzato il livello del club. L'ex Renate, dopo la vittoria del campionato precedente con la Reggiana, aveva l'obiettivo di ripetersi con il Lane. Obiettivo che però è sfumato con l'esonero deciso dal presidente e le corrispettive dimissioni rassegnate dal direttore generale ex rosanero Sagramola. Al suo posto vari i nomi papabili per prendere le redini dell'ex centrocampista del Palermo, quello più insistente è quello di Stefano Vecchi. Il mister ex Feralpisalò veleggia sempre più in direzione veneto e potrebbe essere annunciato già in serata. Dopo aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l'ex club, club guidato lo scorso anno alla promozione in Serie B e poi in questa stagione in cadetteria per i primi mesi, il tecnico ha raggiunto l’intesa con i biancorossi.