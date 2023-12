Como-Palermo, biglietti in vendita per la sfida del “Sinigaglia”: info settore ospiti

Parte oggi la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida tra Como e Palermo, in programma sabato 23 dicembre al "Sinigaglia".

Sono in vendita i biglietti per assistere a Como-Palermo, gara valida per la 18a giornata della Serie BKT 2023-24 in programma sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14:00 allo Stadio Sinigaglia di Como.