Ungheria, Marco Rossi: “Pensiamo una partita per volta. Testa alla Germania”

L’Ungheria si appresta a sfidare la Germania. VIDEO Europei, sarà Italia-Austria: ecco come gli austriaci hanno battuto l’Ucraina Gli ungheresi sono una delle note più liete di questa prima parte di Europeo, hanno fermato la fortissima...

Gli ungheresi sono una delle note più liete di questa prima parte di Europeo, hanno fermato la fortissima Francia andando vicini alla vittoria. Il commissario tecnico è l'italiano Marco Rossi , poco conosciuto dalle nostre parti, si sta prendendo una grossa rivincita per chi non aveva creduto in lui. Il tecnico italiano ora crede nell'impresa e nella giornata odierna ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, analizzando il match contro i tedeschi.

Marco Rossi sa bene che sarà difficile ripetere la prestazione contro i transalpini, ma è convinto che i suoi ragazzi possano ancora una volta tirare fuori il meglio: "Quando siamo andati via col pullman dopo il Portogallo, c'erano centinaia di tifosi ad aspettarci. Non era facile reagire, ma lo abbiamo fatto contro i campioni del mondo con un atteggiamento più intraprendente, più coraggioso. Speriamo di fare un'altra partita così contro la Germania, sapendo che ci sono superiori. La qualificazione? Penso ad una partita per volta, giocheremo a Monaco. Ho detto ai miei ragazzi che i risultati non può prometterli nessuno, ma si può promettere questo tipo di atteggiamento. Ad oggi, stiamo disputando un europeo al massimo delle nostre possibilità. Anche se dovessimo essere eliminate, la cosa importante è essere consapevoli di aver fatto il massimo. Con la Francia abbiamo osato di più, ci siamo difesi bene di squadra".