Euro 2020, Macedonia-Olanda: Trajkovski e Pandev sfidano De Vrij e De Ligt

Le formazioni ufficiali della sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo C, in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam

⚽️

Tutto pronto alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam per Macedonia del Nord-Olanda.

Oranje a punteggio pieno e già qualificati agli ottavi di finale della competizione europea, mentre la Macedonia cerca il primo punto di questi europei. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida valida per l'ultima giornata della fase a gironi del Gruppo C, in scena alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Macedonia del Nord (4-2-3-1) - Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi; Tricovski, Elmas, Trajkovski; Pandev.

Olanda (3-5-2) - Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen.

La classifica attuale del gruppo C

Olanda 6

Ucraina 3

Austria 3

Macedonia del Nord 0