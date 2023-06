Grazie al pareggio ottenuto al "Rigamonti" contro il Brescia, il Cosenza ha conquistato la permanenza in Serie B e condannato le rondinelle alla retrocessione. Dopo la vittoria in extremis dell'andata firmata Nasti, nel match di ritorno è stato 1-1 in un finale letteralmente infuocato. Al termine del match, il tecnico rossoblu William Viali è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: