Genoa-Reggiana, i convocati di Gilardino: assente il bomber Retegui

Tempo di Coppa Italia. Dopo la vittoria nell'ultimo turno contro la Salernitana grazie al gol di Gudmundsson, il Genoa vuole provare ad avanzare anche in coppa. Di fronte a se gli uomini di Gilardino si troveranno la Reggiana di Nesta nella gara valevole per i sedicesimi di finale. Gli emiliani sono in salute venendo da tre risultati utili consecutivi, un pareggio e ben due vittorie, che stanno permettendo di risalire la classifica di Serie B. Ecco i convocati rossoblù: