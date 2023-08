Cosenza-Sassuolo 2-5: Dionisi elimina Caserta dalla Coppa Italia. In gol anche Tutino

Seconda frazione di gioco che vede prima passare in vantaggio gli emiliani e poi ritornare in careggiata, in extremis, la squadra di Fabio Caserta. Il rigore siglato da Pinamonti al 79' sembrava aver aperto le porte del passaggio del turno alla formazione guidata da Dionisi, poi i padroni di casa vengono premiati su un calcio piazzato di Calò, sul quale svetta Mazzocchi, che insacca al 90'. Crespi a pochi secondo dal termine dei tempi regolamentari, ha sui piedi la palla della vittoria, ma Tressoldi è provvidenziale. Ai tempi supplementari sono gli ospiti a dilagare: al 105' Micai dice di no a Defrel, ma Ceide raccoglie la sfera e insacca. Al 116' il cross basso dalla destra neroverde, Martino nel tentativo di anticipare Mulattieri, insacca sfortunatamente nella propria porta. Due giri d'orologio più tardi, proprio Mulattieri cala il pokerissimo. Il Sassuolo elimina il Cosenza, uscito a testa comunque alta.