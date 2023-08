Cosenza-Sassuolo, Dionisi: “Siamo incompleti, Boloca ok”. E su Berardi…

RECUPERI E MERCATO -"Abbiamo avuto qualche defezione, a centrocampo paghiamo un po'. Boloca rientra, Thorstvedt ieri si è allenato ma non sarà convocato, ma almeno ne recuperiamo uno ed è già importante. Non saremo al completo ma saremo pronti. Numericamente siamo incompleti, ci mancano dei giocatori. Sono andati via dei calciatori che ancora non sono stati sostituiti ma verranno sostituiti, non ho dubbi su questo. I ragazzi si stanno allenando bene. Nelle ultime amichevoli quello che volevo vedere l'ho visto, soprattutto nell'ultima, mentre con il Parma ho visto cose che non vorrei vedere domani perché sono le cose che ci possono mettere maggiormente in difficoltà".

DA MULATTIERI A BERARDI -"I giovani arrivati sono interessanti. Qualcuno è più vicino ad essere pronto, qualcuno è più lontano perché la carta d'identità e l'esperienza dice questo. È indubbio che abbiano delle qualità, ma è normale che per l'esperienza che hanno non possono essere pronti. Qualcuno è più pronto. Mulattieri ha già un bel percorso alle spalle, Missori ha un percorso diverso, ha fatto la Primavera 1. Lipani ha fatto la Primavera 2. Berardi? Nell'allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La sua testa non la posso conoscere del tutto. Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole (durante la presentazione, ndr) ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L'allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io".

SU MAXIME LOPEZ E FERRARI -"Maxime è chiacchierato perché è un giocatore bravo, l'anno scorso ha fatto bene, la prima l'ha fatta al di sopra, uno dei giocatori prestativamente migliori. L'anno scorso ha avuto alti e bassi. La sua qualità è indiscutibile: se rimarrà, cosa ad oggi molto probabile, dovrà anche lui mettersi in discussione. La volontà deve essere quella di due stagioni fa e non quella altalenante della scorsa. Ferrari? Il giocatore e la persona non si discutono, però l'allenatore deve fare delle scelte: ci sono giocatori che accettano e altri che accettano meno. Non è una decisione unilaterale, non lo so come andrà il mercato. Ora la scelta è stata quella di optare su altri giocatori. Fa parte della rosa ma per lo più non si allena con la squadra. Lui non sarà mai ingombrante qui, è stato il capitano, non sarà ingombrante nemmeno se dovesse rimanere, fermo restando che se dovessi dare delle percentuali al momento sono basse".