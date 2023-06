Fiorentina-West Ham, il doppio ex Zarate: “Meglio la viola in attacco. Grande finale”

Le dichiarazioni di Mauro Zarate in vista della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, in programma questa sera

Parola a Mauro Zarate . Il doppio ex di Fiorentina e West Ham è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" in vista della finale di Conference League, in programma questa sera alle 21.00 allo stadio Eden Arena di Praga. Il centravanti argentino, attualmente in forza al Cosenza , si è soffermato soprattutto sulla squadra di Vincenzo Italiano . Di seguito, le sue parole:

"Penso sarà una grandissima finale. Il West Ham in campionato non ha fatto abbastanza per i giocatori che ha. La Fiorentina ha disputato una grande stagione, anche se ha perso la prima finale, di Coppa Italia. In attacco vedo meglio la Fiorentina. Secondo me Jovic deve esplodere ancora, speravo che facesse molti più gol. Anche Cabral sta facendo molto bene, Nico Gonzalez poi è molto forte. Sì, Michail Antonio davanti è molto forte fisicamente. E Benrahma parte in velocità, è pericoloso e sprona la squadra".