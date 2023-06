Fiorentina-West Ham, Italiano: “Roma, mi è dispiaciuto. Ora tocca a noi, poi l’Inter”

"Tante emozioni, soprattutto quando siamo arrivati allo stadio. Il primo pensiero è stato quello di ricordare l'inizio di questo percorso, ovvero il playoff in Olanda. E dopo 14 lunghe partite difficili, di giocarci la possibilità di alzare il trofeo. Un percorso incredibile, difficile, dove siamo cresciuti di partita in partita. Domani ci giochiamo una grande possibilità. A Roma c'è stato un black out ma poi siamo tornati in partita. Se c'è qualcosa che dobbiamo portarci dietro, non è il risultato ma come la vivi e come la giochi".