Palermo-Catanzaro 1-2, le pagelle dei quotidiani: Corini, Buttaro e Gomes i peggiori

Uno a due. E' questo il risultato finale maturato venerdì sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Nessun riscatto per il Palermo che esce per la quinta volta in campionato sconfitto. Il gol di Stulac nel secondo tempo ha illuso i rosa, decidono i gol di Biasci e Iemmello. Involuzione totale da ormai troppo tempo per la squadra di Eugenio Corini. Di seguito, le pagelle dei quotidiani sportivi: