Catania, Lucarelli tra etnei e Brescia: c’è anche il nodo Ternana. La situazione

Il Catania ha individuato CristianoLucarelli come prima scelta per sostituire LucaTabbiani, esonerato lo scorso 5 novembre. Le due parti sono in trattativa, ma non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo. Lucarelli deve infatti risolvere il contratto con la Ternana, che lo lega per altri due anni. Nel frattempo, anche il Brescia ha sondato il terreno con l'allenatore livornese. Le rondinelle sono alla ricerca di un sostituto di DanieleGastaldello, esonerato dopo la sconfitta contro il Palermo. Stefano Vecchi era l'obiettivo primario (ormai saltato), ora Cellino stila una lunga lista ma Lucarelli rappresenta un'idea per i lombardi.