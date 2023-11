Catania, ufficiale l’esonero di Tabbiani: fatale il ko di Potenza. Il comunicato

Il Catania ha deciso di esonerare il tecnico Luca Tabbiani. L'allenatore ligure ha pagato a caro prezzo la sconfitta esterna subita in quel di Potenza, la seconda in tre partite dopo quella con l'Avellino, e in generale la mediocre situazione di classifica. Il club etneo ha scelto di sollevare dall'incarico Tabbiani dopo 12 giornate. Il ruolino in campionato dei rossazzurri con in panchina l'ex Fiorenzuola era stato finora più che altalenante: 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte e un dodicesimo posto in graduatoria in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale del Catania FC: