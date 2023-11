Catania, Varini ds ok: Lucarelli e Maran stand-by, Baldini in corsa e spunta Brocchi

Per il ruolo di direttore sportivo, la scelta del club etneo sarebbe ricaduta su Massimo Varini . Il decano dei dirigenti italiani, con una lunga esperienza alla Pro Vercelli , negli ultimi mesi è stato già vicino al Catania in qualità di osservatore. Per la panchina, invece, la situazione è ancora in evoluzione. Cristiano Lucarelli e Rolando Maran , due profili molto apprezzati dalla piazza, sembrano in stand-by, mentre sembrano muoversi qualcosa su Silvio Baldini e Cristian Brocchi .

Baldini, reduce dalla promozione in Serie B sulla panchina del Palermo, è un profilo molto interessante per il Catania. Il suo calcio offensivo e propositivo potrebbe sposarsi bene con le ambizioni del club etneo. Oltre al fatto che il tecnico di Massa conosce la piazza e una categoria ostica come la Lega Pro. Brocchi, invece, ha un passato importante tra Serie A, B e C, con esperienze di livello tra Milan, Brescia, Monza e Vicenza. È un allenatore esperto e capace di vincere, ma il suo calcio potrebbe non essere così entusiasmante come quello di Baldini. La decisione finale sulla panchina spetterà alla società del patron Pellegra in tandem con Massimo Varini. L'ex dirigente della Pro Vercelli dovrà valutare attentamente insieme al managment eteno i profili a disposizione e scegliere l'allenatore che ritengono più adatto al Catania.