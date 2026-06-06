Il mercato delcontinua a prendere forma tra obiettivi concreti, valutazioni sulla rosa e qualche nome capace di accendere la fantasia dei tifosi. La dirigenza rosanero lavora soprattutto sui reparti che potrebbero subire cambiamenti nelle prossime settimane, mentre arrivano anche indicazioni importanti sul futuro di alcuni protagonisti della scorsa stagione.

Giornale di Sicilia conferma che una delle piste più calde resta quella che porta a Simone Trimboli. Il centrocampista del Mantova piace molto al Palermo, che lo considera un possibile rinforzo per una mediana destinata a cambiare volto, soprattutto in caso di partenze di Gomes e Blin. Il classe 2002, autore di un gol e otto assist nell'ultimo campionato, viene apprezzato per dinamismo, qualità e capacità di incidere negli ultimi metri. Sul fronte difensivo continua invece il gradimento per Giovanni Bonfanti, profilo già conosciuto da Inzaghi. In attacco, oltre ai nomi di Davide Bragantini e Tommaso Marras, spunta anche la suggestione Stephan El Shaarawy, attualmente seguito anche da Genoa e Venezia.

Corriere dello Sport si concentra invece su due situazioni ben definite. La prima riguarda Matteo Brunori, che viene descritto come ormai fuori dal progetto tecnico di Inzaghi. Secondo il quotidiano, la pista più concreta resta quella della Sampdoria, dove l'attaccante ha già giocato negli ultimi sei mesi della scorsa stagione. La seconda riguarda Jesse Joronen, sempre più vicino al rinnovo con il Palermo. Il portiere finlandese, reduce da una stagione da 17 clean sheet, avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club per prolungare il proprio contratto e continuare a difendere la porta rosanero anche nel prossimo campionato.

Tra le indiscrezioni di mercato rilanciate da Gianluca Di Marzio emerge inoltre l'interesse per Tommaso Cassandro, difensore di proprietà del Como reduce da una stagione positiva con il Catanzaro, chiusa con 38 presenze, 4 gol e 3 assist.

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