Le parole di Al Mubarak, presidente del Manchester City, sul Palermo
VIDEO Palermo, parla il presidente del Manchester City: "Dobbiamo andare in Serie A"
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