Le ottime prestazioni offerte hanno convinto il Palermo a rinnovare il contratto di Jesse Joronen.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, sarebbe tutto apparecchiato per il prolungamento del contratto fino al 2027.

Rinnovo meritato per il finlandese che si è contraddistinto per interventi importanti che hanno salvato in più riprese il Palermo. Alcune sfide in cui la zona difensiva ha faticato ci ha pensato lui a salvare il risultato. Per citarne alcune, la gara contro il Padova al Barbera, sfida vinta 1-0, in cui la formazione rosanero ha faticato e non poco in zona offensiva, in zona difensiva non ha limitato le avanzate venete nella maniera migliore ma Joronen con i suoi interventi ha mantenuto il risultato di vantaggio portando la vittoria a casa. Anche la sfida vinta contro lo Spezia per 1-0 potrebbe essere un esempio valido.

Dunque, Jesse Joronen rimarrà in rosanero per almeno un'altra stagione. Sarà ancora lui, con ogni probabilità, il portiere titolare della compagine di Inzaghi che parte con l'obiettivo della promozione in Serie A.

Adesso si attende solo l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore con un comunicato da parte della società.

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