Il presidente del Manchester City ha rilasciato una intervista nel canale dei Citizens soffermandosi anche sul Palermo.
Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha rilasciato una intervista pubblicata nel canale ufficiale dei Citizens soffermandosi anche sul Palermo: "Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: tra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione del Palermo”.
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