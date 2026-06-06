Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha rilasciato una intervista pubblicata nel canale ufficiale dei Citizens soffermandosi anche sul Palermo: "Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: tra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione del Palermo”.