Il presidente del Manchester City ha rilasciato una intervista nel canale dei Citizens soffermandosi anche sul Palermo.

- Palermo

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ha rilasciato una intervista pubblicata nel canale ufficiale dei Citizens soffermandosi anche sul Palermo: "Dobbiamo arrivare in Serie A e faremo tutto il possibile per sostenere il Palermo e portarlo dove merita di stare: tra le squadre di Serie A, perché questa è la dimensione del Palermo”.

Al Mubarak

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti