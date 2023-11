Ternana, Lucarelli esonerato: ora è ufficiale. Breda a Terni in serata

Ecco l'annuncio del club umbro, che ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico livornese dopo la sconfitta contro il Venezia.

La notizia era nell'aria, questo pomeriggio l'ufficialità: Cristiano Lucarelli non è più l'allenatore della Ternana. Il club umbro ha scelto di sollevare dall'incarico il tecnico originario di Livorno dopo l'ennesima sconfitta rimediata in campionato contro il Venezia. Le Fere occupano attualmente il penultimo posto della classifica di Serie B a quota sei punti. Uno score frutto di una vittoria, tre pareggi e ben otto sconfitte; dieci i gol all'attivo, sedici le reti subite in dodici partite. Di seguito, il comunicato diramato dalla società:

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali".

Intanto, Roberto Breda sarebbe già in viaggio verso Terni e in serata sarà in città. Il futuro allenatore della Ternana dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club umbro fino al termine della stagione corrente, con l’opzione per l'annata successiva in caso di salvezza.

