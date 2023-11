Caos Brescia, salta Vecchi: in pole da Semplici a Luca D’Angelo, con la Cremonese…

L'esonero di Gastaldello è stato reso ufficiale, ma non il sostituto. Con la Cremonese Belingheri andrà in panchina con il futuro incerto. Sono diversi i nomi in pole nella lista di Cellino: tra i tanti c'è Luca D'Angelo, ex Pisa.

La situazione del Brescia è in continuo caos . Dopo l'esonero di Gastaldello e la mancata fumata bianca con Vecchi , il presidente Massimo Cellino ha convocato un incontro con il direttore sportivo Renzo Castagnini e il consulente Alessandro Ruggeri per decidere il nuovo allenatore.

I nomi sul taccuino sono quelli di Luca D'Angelo, Cristiano Lucarelli, Roberto Venturato, Michele Mignani e Leonardo Semplici. Tutti allenatori esperti e di buon livello, che potrebbero dare una nuova svolta alla stagione del Brescia. Tuttavia, la partita di domenica contro la Cremonese potrebbe influire sulla decisione di Cellino. Se le Rondinelle dovessero vincere, Belingheri potrebbe avere una chance alla guida della Prima Squadra. La partita contro la formazione di Stroppa è quindi molto importante per il Club lombardo. Non solo per i tre punti in palio, ma anche per il futuro dell'allenatore.