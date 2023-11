Brescia, Palermo fatale per Gastaldello. Tecnico esonerato e sostituto quasi pronto

La sconfitta a Palermo targata Coulibaly decreta l'esonero di Gastaldello. Il Brescia avrebbe scelto Vecchi come sostituto.

Il Palermo ha battuto il Brescia con il risultato di 1-0, ritrovando la vittoria e scacciando i fantasmi della crisi dettata dall'unico punto conquistato nelle ultime tre gare. Uno score pesante anche in casa lombarda perché potrebbe portare all'esonero del proprio allenatore, Daniele Gastaldello, il quale ha guidato da lontano la propria formazione a causa di una squalifica rimediata nel turno precedente, con il comando in prima persona affidato al tecnico in seconda, Dan Thomassen.