Calciomercato Palermo, GdS: “Lund verso i rosanero, trattativa ai dettagli”

Completato il casting sul terzino, il management del club siciliano si sposterà su zona nevralgica e reparto offensivo. L’ipotesi Redondo è una pista intrigante ma non è l’unica anche perché l’Argentino Junior è immersa nella Primera Division che terminerà a dicembre e molti club europei sono sul ragazzo. Di conseguenza si valutano altri profili. Sul fronte uscite si aspetta la mossa concreta della Triestina per assicurarsi Samuele Damiani mentre Saric sembra destinato alla permanenza visto che i dialoghi con le società turche non hanno avuto una svolta. Niente da fare per l’idea Morutan: il Palermo però andrà ancora a caccia di 3-4 profili come detto da Corini in conferenza stampa. E uno di questi è Rivas per il quale si è fatta sotto anche la Sampdoria.