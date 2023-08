Bari-Palermo, Insigne: “Contenti della prestazione. Promozione e quel rigore…”

Al "San Nicola" di Bari il match è terminato in parità, ma il Palermo porta a casa un punto carico di rammarico per non essere riuscito a conquistare l'intera posta in palio dopo aver giocato quasi un tempo in superiorità numerica, divenuta doppia dopo l'espulsione di Di Cesare ed il calcio di rigore malamente sprecato da Di Mariano. Inoltre, un'azione rocambolesca ha portato al gol i rosa nei minuti finali, tuttavia annullato dal VAR per un lieve fuorigioco di Brunori. Queste le dichiarazioni nel post gara in mixed zone di Roberto Insigne.