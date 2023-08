VIDEO BARI-PALERMO 0-0: GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DI SERIE B

Una partita lunga 105 minuti: due espulsi, un rigore sbagliato e in pieno recupero non convalidata dal Var una rete a Brunori per fuorigioco. Guarda gli highlights del match.

Esordio in campionato per il Palermo di Eugenio Corini che si presenta ai nastri di partenza del torneo di Serie B 2023-2024 con dichiarate ambizioni di vertice. Termina, però, solo 0-0 la gara contro il Bari. Festival del Var e dei rimpianti al "San Nicola", con la compagine rosanero che spreca un rigore e non riesce a vincere nonostante la doppia superiorità numerica nella ripresa dopo le espulsioni di Maita e Di Cesare. Allo scadere anche il gol annullato a Matteo Brunori per offside.