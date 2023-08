Bari-Palermo, Mignani: “È dura non soffrire in Serie B. Maresca? Non sono contento”

" Sarà dura non soffrire in questo campionato . I ragazzi sono stati mitici ed eroici. Nel primo tempo avremmo meritato qualcosa in più. Il dispiacere di oggi è perdere gli squalificati ed infortunati". Lo ha detto Michele Mignani , tecnico del Bari che al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena questa sera allo Stadio "San Nicola", ha tenuto una conferenza stampa per analizzare il match.

"Diaw? Si tratta di un problema muscolare, andrà valutato. L’intesa tra Sibili e Nasti? Li ho visti bene, con questo pubblico ti viene una voglia infinita di giocare. Bravi ad interpretare le giocate. Davanti ognuno ha le sue caratteristiche. Brenno? A parte la piccola defaillance iniziale, ha fatto bene e sono sicuro che farà ancora meglio. E' arrivato con grandissima disponibilità e ha grande personalità. Dorval? Non deve fare step in più, deve solo continuare quello che sta facendo, è un giocatore importante per questa squadra. Maresca? Non sono contento di aver perso due giocatori per squalifica e di avere tantissimi ammoniti. Ai miei tempi si poteva fare qualcosa in più, ora ci sono 300 telecamere, un centimetro cambia tutto. Quando giocavo io, l'intervento di Maita era considerato in un modo, ora è diverso. Non è colpa degli arbitri ma di che vuole rendere spettacolare questo", ha concluso.