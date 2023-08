LE PAGELLE DI BARI-PALERMO 0-0. Pareggio in 11 contro 9, ed è subito Corinilandia

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia una partita che poche squadre nelle stesse condizioni sarebbero riuscite a non vincere e torna a casa con un punto e tanta amarezza per uno 0-0 maturato in undici contro nove. Si torna in campo il 29 agosto per la sfida contro la Reggiana in trasferta.

PIGLIACELLI 6,5

Salva subito il risultato con una parata di puro istinto su Nasti e poi mette tante pezze alle sbavature della difesa rosanero garantendo la solita sicurezza tra i pali.

MATEJU 5

Inspiegabilmente titolare fisso o quasi nell'undici varato dell'allenatore, non incide in nessuna delle fasi risultando semplicemente anonimo, soffrendo molto sulla sua fascia di competenza anche perché poco supportato in sede di raddoppio dai compagni.

LUCIONI 6

Soffre quando il Bari la mette sulla velocità, ma riesce a portare a casa il primo clean sheet della stagione anche se più volte va fori posizione per chiudere le falle aperte dai compagni di reparto.

MARCONI 4,5

Tanti errori da banali, anche lui come Mateju code di una stima incondizionata ma incappa in una serata storta. Non a caso ogni volta che il Bari si ritrova il pallone sui piedi dentro l'area, il marcatore diretto è proprio lui. BUTTARO (dal 68') 5,5 garantisce un maggior apporto alla fase offensiva, anche se in doppia superiorità numerica probabilmente avrebbe dovuto alzare ulteriormente il baricentro.

CECCARONI 5,5

Parte male lasciandosi sfuggire Nasti dopo appena un minuto, poi gradualmente prende le misure e gioca una partita ordinata. adattato, è bene ricordarlo, in un ruolo che non gli appartiene.