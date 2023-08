Calciomercato Palermo, Fella passato al Latina. Tutti gli esuberi ancora da piazzare

Non solo il calciomercato in entrata. Da Crivello a Silipo, il Palermo non si deve dimenticare tutti quei calciatori ancora da piazzare.

Un calciomercato estivo scoppiettante da parte del Palermo che ha chiuso da poche ore l'affare Diego Valencia con la Salernitana e che non ha intenzione di fermarsi con le entrate visti alcuni tasselli mancanti nello scacchiere tattico del tecnico Eugenio Corini. Il club di Viale del Fante però deve pensare anche al mercato in uscita, con i rientri dei calciatori mandati in prestito nella passata stagione che rimangono in attesa di una nuova destinazione, essendo ormai finiti ai margini del progetto rosanero.

Proprio lo scorso martedì, il Palermo è riuscito a trovare una nuova squadra a Giuseppe Fella, attaccante riscattato obbligatoriamente dai siciliani al seguito della promozione in Serie B, con l'ex Monopoli che è stato mandato in prestito al Latina di Daniele Di Donato. Restano ancora diversi esuberi da piazzare, a partire dall'esperto Roberto Crivello, reduce da sei mesi di Serie C a Padova. Proseguono, invece, i contatti tra Palermo e Foggia per il possibile passaggio di Buba Marong, difensore gambiano che nella passata annata ha vestito la maglia della Gelbison. Stagione discretamente positiva per Andrea Silipo, protagonista con la Juve Stabia nel girone C, con alcune pretendenti in Lega Pro che potrebbero valorizzare ulteriormente il classe 2001. Restano ancora Masimiliano Doda, reduce da un prestito all'Imolese, ed Enrico Mauthe, il quale potrebbe tornare a Palermo per rinforzare la formazione Primavera.