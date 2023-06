Calciomercato Empoli, Vicario va al Tottenham: Caprile del Bari possibile sostituto

Vicario è sempre più vicino alla Premier League e l'Empoli vede in Caprile del Bari la prima scelta per sostituirlo.

La trattativa che porta Guglielmo Vicario verso è il Tottenham è in dirittura d'arrivo. Il talentuoso portiere tra le rivelazioni tra i pali della scorsa annata di Serie A ha ricevuto attenzioni prestigiose dalla Premier League. Cessione record per il club toscano che dagli Spurs incasseranno ben diciannove milioni di euro.

Per sostituirlo, secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, l'Empoli punterebbe tutto su Elia Caprile, estremo difensore che con il suo Bari ha sfiorato la promozione da protagonista in Serie A arrivando in finale dei playoff di Serie B. Per arrivare al portiere biancorosso, gli azzurri avrebbero messo sul "piatto" anche Liam Henderson, con il centrocampista scozzese che era stato recentemente accostato al Palermo.